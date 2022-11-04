Tekirdağ’da bir bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, ilçeden görülen dumanlar korkuya neden oldu.

Tekirdağ’da bir bağ evi çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, ilçeden görülen dumanlar korkuya neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde Saray ilçesi Bağlar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Örgel ailesine ait bağ evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, durum yoğun dumanları gören vatandaşlar tarafından itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek söndürme çalışmalarına başladı. İlçe merkezinden de görülen yoğun dumanlar korku sebep olurken, bağ evinde yangın esnasında kimsenin olmamasından dolayı herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen bağ evi tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.