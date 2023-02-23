Samsun’da bağ evinde iple asılı halde bulunan 3 çocuk babası genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Samsun’da bağ evinde iple asılı halde bulunan 3 çocuk babası genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yakınları tarafından bağ evinde iple asılı halde bulunan 3 çocuk babası Ali Yavuz (33), Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. 10 gündür hastanede tedavi altında bulunan Ali Yavuz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.