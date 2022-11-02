Tekirdağ’da bir bağ evine operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 660 litre ev yapımı içki ele geçirdi.

Tekirdağ’da bir bağ evine operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 660 litre ev yapımı içki ele geçirdi.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak içki operasyonlarını sürdürüyor. Bu neticede Atatürk Mahallesi Yıldız Caddesi’ndeki bir bağ evine operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 5 adet 120 litrelik ve 1 adet 60 litrelik varil içerisinde toplam 660 litre ev yapımı şarap ele geçirdi.

Ayrıca operasyonda 13 adet 19 litrelik pet şişeler içerisinde tahmini 250 kilogram da yapma rakı ele geçirildi. Yapılan aramalarda bulunan 2 adet ruhsatsız av tüfeğine de el konuldu. Konuyla ilgili E.K. adlı bir kişi hakkında idari işlem başlatıldı.