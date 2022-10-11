Tekirdağ’da elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında bir yazlık ev tamamen yandı.

Tekirdağ’da elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında bir yazlık ev tamamen yandı.

Yangın, Saray ilçesi Ayvacık Mahallesi kırsalında Mehmet K.’ye ait yazlık evde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, dün gece saatlerinde evlerinin çatısında çıkan yangını fark eden ev sahipleri durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, ancak ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen yazlık ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangının evin çatısında bulunan güneş enerji panellerinden çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.