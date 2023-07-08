Aydın’ın Germencik ilçesinde bağ evi hırsızları, jandarmanın çalışması sonucu çalınan malzemeler ile birlikte yakalandı.

Olay, Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsa ait bağ evinden 1 adet dekupaj, 3 adet spiral, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca çalınması olayı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri hırsızlık şüphelilerinin bulunması için çalışma başlattı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili S.G. ve V.İ.T. isimli şüpheli şahıslar çalınan malzemeler ile birlikte yakalandı. Ele geçen malzemeler sahibine teslim edilirken, Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.