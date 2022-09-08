Samsun’u Bafra ilçesinde Çocuk Trafik Eğitim Parkuru Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Samsun’u Bafra ilçesinde Çocuk Trafik Eğitim Parkuru Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Bafra Belediyesi ve kamu ve sivil toplum kuruluşları iş birliği protokolü sonucunda başlanan 5 bin metrekare tesis, 260 metrekare kapalı alana sahip projenin kaba inşaat çalışmaları yürütülüyor. Fatih Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Çocuk Trafik Eğitim Parkuru 440 metre araç ve 130 metre bisiklet yoluna sahip olacak.

Çocukların trafik eğitimi alması, bu konuda daha da bilinçlenmesi ve trafik kurallarına duyarlı nesiller yetiştirmek hedefiyle çalışmalarına başlanan Çocuk Trafik Eğitim Parkı çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi alan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Çocuklarımızın trafik kurallarını eğlenerek öğrenmelerini sağlamak eğitim amaçlı olarak tasarlanan projemizde çalışmalarımız devam ediyor. Her alanda bilinçli nesiller yetiştirmek zorundayız. Bafra Belediyesi olarak bizlerde bu manada üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Çocuk Trafik Eğitim Parkurumuz bu kapsamda bir ilk olarak Baframıza kazandırılarak çocuklarımızın hizmetine sunulacaktır” dedi.

Başkan Kılıç’ın Çocuk Trafik Eğitim Parkuru çalışmaları incelemesine Belediye Meclis Üyesi Eyüp Sabri Şahin ve Başkan Yardımcısı Ahmet Tokgöz de katıldı.

Çocuk Trafik Eğitim Parkuru bünyesinde oyun grubu, üst geçit, tünel, amfi, yaya geçidi, sinyalizasyon, otopark, trafik labirenti, sınıf- kafeterya-teras, kule, izleme alanı ve akülü araçlar için tamir bakım atölyesi yer alacak. Trafik kurallarının teorik ve uygulamalı olarak öğretileceği parkurda aynı zamanda çocukların keyifli zaman geçirmeleri de sağlanacak.