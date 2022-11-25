Bafra Belediyesi ile Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları iş birliği protokolü sonucunda başlanan “Çocuk Trafik Eğitim Parkı” çalışmaları devam ediyor.

Bafra Belediyesi ile Kamu ve Sivil Toplum Kuruluşları iş birliği protokolü sonucunda başlanan “Çocuk Trafik Eğitim Parkı” çalışmaları devam ediyor.

Geleceğin bilinçli yaya ve sürücülerinin yetiştirilebilmesi amacıyla hayata geçirilecek Trafik Eğitim Parkuru, Fatih Mahallesi sınırları içerisinde yer alacak ve 130 m bisiklet yolu, 440 m araç yolu, açık alanda da eğitim verilebilecek yeşil amfi, çocuklara özel trafik labirenti, üst geçit, tünel, trafik levhaları ve sinyalizasyon sistemi, çocuk oyun alanı ve rekreasyon alanları yürüyüş yolları, akülü araç ve bisiklet otoparkı, 20 araçlık otoparka sahip olacak. Projenin inşaat alanı ise 320 metrekare.

Çocuk trafik eğitim parkurunda; trafiğin tanımı, yaya geçitleri uyulması gereken kurallar, karşıdan karşıya güvenli geçiş yerleri, araca inme binme kuralları, araçta nerelere oturulması gerektiği, emniyet kemerinin önemi, trafik ışıkları ve işaretlerinin anlamı, araç içerisinde uyulması gereken kurallar, bisiklet, paten ve kaykay kullanırken uyulması gereken kurallar başlıklı teorik ve uygulamalı şekilde trafik eğitimleri verilecek.

Projede trafik işaretleri, sinyalize kavşakları, yaya geçitleri ve üst geçidi içermekle birlikte tamamen tüm engelli gruplarına uygun şekilde tasarlanmış olup projenin arazide getirdiği yeniliklerin, trafikten arındırılmış bir alanda modelinin yapılması ve teorik/uygulamalı olarak gösterilmesi trafik güvenliği açısından önemi vurgulanıyor.

Trafik Eğitim Parkurunda, teorik eğitimle başlayan eğitim süreci ardından uygulamalı eğitimlerle üst geçit, yaya geçidi, labirent, araç kullanımı ve trafik ışıkları eğitimlerinden geçerek eğitim sürecinin tamamlanması planlanıyor.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı öncelikle okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarımızın trafik eğitimini uygulamalı olarak aldıkları bir proje olarak göz dolduruyor.