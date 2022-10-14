Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra’nın yıllara yayılmış kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu sorunundan yaklaşık 150 milyonluk bir yatırımla kurtuluyor" dedi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Bafra’nın yıllara yayılmış kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu sorunundan yaklaşık 150 milyonluk bir yatırımla kurtuluyor" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bafra’da yürütülen ve ’son 50 yılın en büyük altyapı yatırımı’ olarak gösterilen çalışmalar devam ediyor. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yakından takip ettiği çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Bafra’nın yıllara yayılmış kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu sorunundan yaklaşık 150 milyonluk bir yatırımla kurtuluyor. Böylesi değerde ve önemdeki yatırımın Baframıza kazandırılmasından ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e, her safhasını hassasiyetle takip eden SASKİ Genel Müdürümüz Dr. Bahattin Yanık’a şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Temmuz ayında başlanan çalışmalarda günümüze kadar bin 477 metre kanalizasyon, 3 bin 256,10 metre yağmur suyu ve 8 bin 644 metre içme suyu şebekesi olmak üzere toplam 13 bin 397,10 metrelik şebeke yapıldı" diye konuştu.

“115 km asbest boru hattı değişiyor”

Başkan Kılıç şöyle devam etti:

“Yatırım kapsamında Bafra aynı zamanda asbest boru sorunundan da kurtuluyor. 115 km asbest boru hattı değişiyor. Sadece içme suyu hattının değişimi yaklaşık 110 milyon civarında. Üstünün asfaltlanması vs. işlemlerinin ardından rakam 150 milyonu buluyor. Rakamlar üst üste konulduğunda yatırımın önemi ve kıymeti net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bu yatırımı Büyükşehir Belediyemiz tarafından Baframıza kazandırılıyor. Bafra Belediyesi olarak bizde imzaladığımız protokolün yanında gönülden destek vererek yatırımın parçası oluyoruz. Çalışmanın hafriyatında, malzeme taşınmasında ve üstünün yapımında bizlerde taşın altına elimizi koyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Bafra işin kıymetinin farkında ve engin bir hoşgörüye sahip”

Projenin Bafralı vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığını ifade eden Kılıç, “Böylesi çalışmaların doğası gereği günlük hayatı sekteye uğratacak sorunlar kadirşinas halkımızın engin hoşgörüsü ile karşılanıyor olması bizler için çok kıymetlidir. Vatandaşlarımız çalışmalarda yağmur suyu ve içme suyu hatlarında kullanılan petekleri gördüklerinde işin ne kadar ciddi ve ileriye yönelik olduğunun daha çok farkına varıyor ve sahipleniyorlar. Bizler de çalışmaların seyrettiği güzergâhlarda esnaflarımız ve vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için azami gayreti gösteriyoruz. İlçemize duyduğumuz sevgi ve görev bilinciyle bakıldığında Bafra’mızın 50 yılına yönelik yapılan bu önemdeki bir yatırımın bizlerin ve meclisimizin dönemine gelmiş olması özünde bir gurur vesilesidir. Bu yatırımda bizlerin ne kadar emeği varsa Bafra Belediye Meclisini oluşturan her bir üyemizin, basınımızla birlikte toplumumuzu oluşturan tüm katmanların da o kadar emeği var. Bu vesile ile kendilerinize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“Zabıta ekibi oluşturduk”

Bafra Belediyesi olarak çalışmalar esnasında günlük hayata yansıyan olumsuz etkileri minimuma indirebilmek amacıyla gerekli önlemleri aldıklarının altını çizen Kılıç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Üstlenici firma yetkilileri bir araya gelerek çeşitli stratejiler geliştirdik. Çalışma güzergahlarında insan ve araç trafiğini düzenlemek amacıyla bir zabıta ekibi oluşturduk. Ekibimiz şuan görev başında ve başta araç trafiği olmak üzere insanlarımıza alternatif güzergahlar belirterek sorun yaşanmaması için gayret gösteriyor. İlçemiz alt yapıda yıllardır süregelen sorunlardan kurtulabilmek adına çok önemli bir yatırım alıyor. Hepimiz iş bittiğine şuan yaşanılan problemlere değmiş olduğunu göreceğiz.”