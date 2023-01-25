Samsun’un Bafra ilçesinde 3 bin metrekare olan “Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi” 11 bin metrekareye çıkarılacak.

Samsun’un Bafra ilçesinde 3 bin metrekare olan “Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi” 11 bin metrekareye çıkarılacak.

Bafra Belediyesi tarafından “Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı Projesi” hazırlandı. Proje çerçevesinde, yasa gereği tedavileri ve aşılama işlemleri tamamlanmış hayvanlar, sokaklar yerine doğal alanlara kavuşacaklar. Proje ile sadece köpek ve kediler değil; terk edilmiş tüm hayvanların bakımı ve tedavi işlemleri yapılacak.

Sorumluluk sınırları içerisinde tüm canlıların yaşam haklarına saygı duyduklarını ve bugüne kadar tüm uygulamalarında bu hassasiyeti gösterdiklerini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “İlçemizde halihazırda yaklaşık 3 bin küpeli sokak hayvanı; trafik akışında aksamalara, vatandaşlarımıza havlama, korkutma, saldırma gibi bir takım olumsuzluklara neden oluyor. Olması da yadsınamaz bir gerçek. Bizler bu noktada tüm hassasiyetleri huzurlu kılacak çözümler üretmeliyiz. Mevcut rehabilitasyon merkezinde planlanan tadilat ile kapasite artırılacak olsa da sürekli artan talepleri karşılayacak yeterlilikte değil. Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Alanı Projemiz bu alanda örnek gösterilen bir proje olacak” dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da desteklenen söz konusu projede alanın kullanılabilmesi için gerekli kurum görüşleri olumlu olarak alındı. Proje İl Hayvanları Koruma Kurulu’ndan geçirilerek Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü XI. Bölge Müdürlüğü’ne gönderilecek.