Samsun Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen “Bir Bafra Hikâyesi Yarışması” 12 Ocak-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Samsun Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen “Bir Bafra Hikâyesi Yarışması” 12 Ocak-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bafra Belediyesi, “Tarihi, Kültürel ve Sosyal yönleriyle Bafra Sempozyumu”ndan sonra, ilçenin kültürel değerlerine yeni bir katkı sağlamaya hazırlanıyor. Bafra Belediyesi tarafından organize edilen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Yazarlar Birliği’nin proje ortaklığını yaptığı “Bir Bafra Hikâyesi” hikâye yazma yarışmasının basın tanıtımı yapıldı.

Bafra Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mehmet Ali Katipoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Çıkla, Belediye Başkan Yardımcısı Şaban Hüryaşar, seçici kurul üyeleri ve basın mensupları katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Bafra Belediyesi tarafından düzenlenen, "Bir Bafra Hikâyesi" başlıklı hikâye yazma yarışmasının proje ortağı olmalarından memnun olduklarını, yarışmanın amacına ulaşmasında kendilerine düşen görevi yerine getireceklerini ifade etti.

Yarışmanın seçici kurul başkanlığını yapacak olan Prof. Dr. Selçuk Çıkla, yarışma ile ilgili olarak katılımcılara bilgi verdi.

“Bafra’nın kültürel hafızasına katkı sağlamaya devam edeceğiz”

Belediye Başkanı Hamit Kılıç ise “Bir Bafra Hikâyesi” başlıklı hikâye yazma yarışması ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, “Baframızın bu günü ve geleceğine yönelik yatırımlarımız ve projelerimizin yanında; kültürüne, tarihine, tarihine, sporuna ve doğal zenginliklerine yönelik faaliyetler içerisinde olarak bu kadim ilçeye olan görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Her geçen yıl adından bir az daha söz ettiren ve vizyon kıymetindeki Kapıkaya Uluslararası Doğa Sporları ve Kültür Festivalimizin hazırlıklarına bu yıl 7 ay öncesinden başladık. Kapsam ve içerikte ilk kez düzenlenen; Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumumuza 118 bilim insanı 102 tebliğ ile katılım gösterdi. Bilim kurulumuz değerlendirme çalışmalarını tamamladı ve kitaplaştırılması için son aşamaya gelindi. Bu manada Baframız muazzam bir kaynağa ve esere olacak. Kültürel faaliyetlerimiz arasında yer alan ‘Bir Bafra Hikayesi Yarışmamız’ da bu manada oldukça önemsediğimiz bir proje” dedi.

“Bafra’nın kültürel hafızasına katkı sağlamaya devam edeceğiz”

Yarışma ile Bafra’nın unutulan ya da fark edilmeyen yönlerinin hikâyeleştirilerek yazıya aktarılması, Bafra’nın gerçek hayat hikâyelerinin derlenerek ortaya çıkarılmasını sağlamanın yanında edebiyata yeni isimler kazandırmak, sanatsal faaliyetleri geliştirmek, Türkçeyi etkin kullanan ve kendisini geliştirmek için fırsat arayan yazarları desteklemeyi hedeflediklerini belirten Kılıç, “İnanıyorum ki ilçemizin tarihi, tabiatı, folklorik özellikleri, yemek kültürü, kültürel etkinliklerine yönelik oldukça kıymetli çalışmalar olacak. Bafra’nın kültürel hafızasına katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bafra’nın unutulan ya da fark edilmeyen yönlerinin hikâyeleştirilmesi, ilçenin gerçek hayat hikâyelerinin derlenerek ortaya çıkarılması, sanatsal faaliyetleri geliştirmek, kendisini geliştirmek için fırsat arayan yazarları desteklemek amacıyla Bafra Belediyesi tarafından ile düzenlenen ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek olan yarışmanın başvuruları 12 Ocak-12 Nisan tarihleri arasında belediyeye e-posta ile yapılabilecek.

Türkiye genelinden başvuruların kabul edileceği “Bir Bafra Hikâyesi" hikâye yazma yarışmasında Bafra’yla ilişkilendirme seviyesi, özgün kurgu, sanatsal anlatım, akıcılık ve sürükleyicilik, yazım ve noktalama kurallarına uygunluk, kurguda tutarlılık, hikâyenin başlığı ile içeriğinin uyumu ve teknik şartlara uygunluk gibi puanlama kriterleri yer alıyor.

Yarışmasının ödül dağılımı ise şöyle:

Birinci: 10 bin TL, ikinci: 8 bin TL, üçüncü: 6 bin TL, mansiyon ödülleri: 1500 TL (5 adet), 18 yaş altı özendirme ödülleri: 1000 TL (3 adet).

Seçici kurulun 18 Nisan-18 Haziran 2023 tarihleri arasında değerlendirmesini gerçekleştireceği yarışmanın sonuçları 20 Nisan 2023 tarihinde açıklanacak ve belirlenen tarihte ise ödül töreni gerçekleştirilecek. Katılımın ücretsiz olacağı ve yaş sınırı bulunmadığı yarışma ile ilgili bilgiler Bafra Belediyesi resmi web sayfasından elde edilebilecek.