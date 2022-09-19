Bafralı dağcı Şükrü Gün, hedefinin yurt içi ve yurt dışında yeni zirvelerde Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.

09-15 Eylül tarihleri arasında Adem Gül liderliğinde İstanbul Doğa Sporları Kulübü dağcılarıyla birlikte yaz yüksek irtifa dağ programında yer alan Gün, zirve tırmanışında etkinlik sorumlusu ve 2. lider olarak görev aldı. Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesine bağlı Çevirme köyünden başlayan tırmanış 4 gün 4 gece sürdü. Sonunda ülkenin en yüksek zirvesine ulaşan ekip burada Türk bayrağını dalgalandırarak fotoğraf çektirdi.

Samsun Bafralı dağcı Şükrü Gün, antrenörlük eğitimini tamamlayarak yüksek irtifa yaz tırmanışında 5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı’na tırmandı.

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