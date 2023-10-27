Samsun’un Bafra ilçesinde çeltik üreticileri, yaptıkları eylemle fiyatların açıklanmasını istedi.

Traktörleri ile Fatih Mahallesi Sedde Yolu’nda toplanan çeltik üreticileri, konvoy haline Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) önüne geldi. Burada üreticiler adına konuşan Abbas Sertel, "Pandemi oldu ’ekilmedik yer bırakmayın’ dediniz. Şimdi niye açıklamadınız fiyatları? Köylüyü tüccara niye ezdirdiniz. Tüccar kedinin fare ile oynaması gibi bizimle oynuyor. Bize sahip çıkın, çünkü biz üretiyoruz" dedi.

Çeltik komisyon üyesi Mecit Aytek ise, “Bafra bölgesinde 132 bin dönüm çeltik ekiliyor. Bütün kurumlara maliyetleri çıkartıp, en üst düzeye kadar ilettim. Ben aile olarak bin 200 dönüm yer ekiyorum. Bafra Ovası’nda dönüme 1 ton alan arkadaşlar da vardır ama 400 kilo alan da var. Çiftçinin verimi 560 kilo ile 700 kilo arasındadır. Buna göre ortalama bir fiyat belirlenmesi gerekir. Geçen yıl 1 dönüm yerin maliyeti 10 bin 926 liraydı. Bunun içinde kasko, sigorta olmadığı halde çiftçimiz çoluk çocuğunun emeğini koymadan 10 bin 926 lira maliyet var. Osmancık pirincinin 25 liranın altında olmaması gerekir" diye konuştu.

Yapılan açıklamanın ardından çiftçiler dağıldı.