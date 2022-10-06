Uyuşturucu ticareti şüphelileri S.K. (33), S.K, E.K. ve A.K. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bafra Adliyesi’nde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Doğanca Mahallesi’nde S.K.’ye ait eve düzenlenen operasyonda, evin çatı katında 360 kilo kubar esrar, mısır koçanları içine gizlenmiş 354 kök (boyları 3-4 metre) kenevir bitkisi, 1 adet havalı tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet havalı tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği, 450 adet tabanca fişeği, 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Samsun’un Bafra ilçesinde ele geçirilen 360 kilo kubar esrar ve 354 kök Hint keneviri olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

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