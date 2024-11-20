Samsun’un Bafra ilçesinde 3 tekerlekli bisikleti ile yaya geçidinden geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Faruk A. (30) idaresindeki 55 AEJ 102 otomobil, ilçe girişindeki düğün salonu önünde bulunan yaya geçidinden kullandığı 3 tekerlekli bisiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan Zekiye Ç.’ye (64) çarptı. Kazada yaralanan yaşlı kadın, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.