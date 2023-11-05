Samsun’un Bafra ilçesinde 3 katlı bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bafra Alparslan Mahallesi Yağmur Sokak’ta Y.Ş.’ye ait 3 katlı binanın 2’nci katında gece saat 00.30 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, balkonda bulunan kombinin kablosundan kaynaklandığı tespit edilen yangında, vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında meydana gelen patlama sonucu büyük panik yaşanırken, yangında dumandan etkilenen K.Ş. (49), S.Ş. (87), C.Ş. (23) ve F.Ş. (22) 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.