Samsun’un Bafra ilçesinde 3 katlı binanın zemin katı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Fatih Mahallesi Mollaosmanoğlu 2. Geçidi’nde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tolga Çakır’ın kız kardeşi ile birlikte kaldığı 3 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri 112’ye ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Binanın 3. katında oturan 74 yaşındaki Saliha Pandur, dumandan etkilenmesi üzerine kontrol amaçlı ambulansa alınarak müdahale edildi.

İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.