Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltında alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde O.K, E.İ, H.A ve H.K’ya ait ikametlerde yapılan aramada 13 adet nevrotin sentetik ecza hap, 5 adet cam payp, 0,18 gram metamfetamin, 0.17 gram metamfetamin, 2 fişek halinde kenevir tohumu, 3.70 gram esrar, 0,81 gram metamfetamin, 1,27 gram gelen metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğindeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.