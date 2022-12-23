Olayla ilgili M.B, Ö.C.Ö. ve A.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ö.C.Ö. ve A.G. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. M.B. ise Bafra Adliyesi’ne sevk edildi.

Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 140 sentetik hap, 3 fişek metanfetamin ve esrar maddesi, 2 adet plastik uyuşturucu madde içme aparatı, 2 adet cam payp ele geçirildi.

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