Samsun’un Bafra ilçesinde kavşakta meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolu Kolay Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K’nin kullandığı 55 YA 099 plakalı hafif ticari araç ile S.A. idaresindeki 55 YC 685 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada 55 YA 099 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Z.K. (6), Z.K.(10) ve Y.K.(12) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.