Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Sinop karayolu Aktekke üst geçit yan yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Tarık Kılıç idaresindeki 06 EKP 608 plakalı otomobil, İlhan Kırbaç yönetimindeki 34 KYD 346 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan 06 EKP 608 plakalı otomobil, refüjdeki trafik levhasına çarparak durdu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Tarık Kılıç, Bafra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: iha