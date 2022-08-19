Bafra Belediyesi, “Yaz Spor Okulları” ile şehirde yaz dönemi sporla dolu geçiyor. Spor müdürlüğü koordinasyonunda alanında uzman kadrolarla, 200 çocuğa 4 branşta ücretsiz eğitim veriliyor.

Bafra Belediyesi, “Yaz Spor Okulları” ile şehirde yaz dönemi sporla dolu geçiyor. Spor müdürlüğü koordinasyonunda alanında uzman kadrolarla, 200 çocuğa 4 branşta ücretsiz eğitim veriliyor.

4 Temmuz’da başlayan yaz spor okulları programı, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Basketbol, güreş, jimnastik ve atıcılık branşlarında programa dahil olan 8-14 yaş grubu çocuklara ücretsiz eğitim veren Bafra Belediyesi, çocuklara sporla dolu bir yaz dönemi sunuyor.

Bafra Belediyesi aynı zamanda Bafra’da basketbol, rugby futbol, voleybol, badminton, güreş branşlarında faaliyet gösteren yaz okullarına malzeme desteğinde bulunuyor. İlçede ayrıca yine Bafra Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen ve 8 takımın katıldığı Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği de devam ediyor.

Spor ve sporcuya olan katkılarının devam edeceğini ifade eden Hamit Kılıç, “Bafra’mızın çocukları, sporla dolu bir sezon geçirmesi için tüm imkanlarımızı seferber ederek başlattık. Çocuklarımızın sosyalleşip, spora eğildiği eğitimler kapsamında yaz sezonunu spor aktiviteleriyle geçiriyoruz. Açılışın yapıldığı günden bu yana okullarımıza ciddi oranda talep gelmektedir. Güçlü eğitmen kadromuzla gelecekte Türk bayrağını dalgalandıracak gençlerimizin yeteneklerini keşfedip, onların mutlu olacağı faaliyetleri yürütmek bizleri de mutlu ediyor” dedi.