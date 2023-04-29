Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şubesi tarafından şehitler için mevlit programı düzenlendi.

TÜGŞAV Bafra Şubesi tarafından vakıf binasında her ay düzenlenen Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif programının 117.’si yapıldı. Programda nisan ayı şehitleri Piyade Onbaşı Hasan Gülal, Astsubay Selçuk Karabakla, Astsubay Tolga Pehlivan, Uzman Onbaşı Mehmet Karatut, Piyade Er Tuncay Türken, Piyade Er Zafer Kurnaz, Polis Memuru Zikri Özdamar, Polis Memuru Ramazan Arslan, Astsubay İlhan Hamlı, Jandarma Er Ali Altunışık, Jandarma Er Mustafa Alan, Jandarma Komando Onbaşı Satılmış Şahin, Polis Memuru Hayati Koçak, Uzman Çavuş Mümin Çarkçı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve ebediyete intikal etmiş olan tüm gaziler ve şehitlerin ruhuna vakfın fahri imamı Necattin Boyun, Türk Diyanet Vakıf-Sen Bafra Temsilcisi Hacı Mahmut Şahin Cami imamı Selim Cılız, Şehit Mutlucan Meşeci Cami imamı İlker Avcı, Yavuz Selim Cami müezzini Şenol Ocak, Hafız Rahmi Ergün hocalar tarafından Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Program Bafra Müftülüğü Şube Müdürü Abdulkadir Kılıç’ın yaptığı duanın ardından yapılan ikramla sona erdi.