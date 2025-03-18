Samsun’un Bafra ilçesinde "18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" nedeniyle tören düzenlendi.

Bafra Asri Mezarlık’ta Garnizon Şehitliği Büstü’ne çelenk sunumu yapılmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Evren Esin, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmasında, "Kutsal vatan topraklarının bölünmez, bütünlüğü milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden, isimlerini kalbimize yazdığımız aziz şehitlerimizi bu anlamlı günde bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Aynı zamanda bugün 110 yıl önce 18 Mart 1915’te şanlı ordumuzun Çanakkale’nin geçilemeyeceğini tüm dünyaya gösterdiği destansı bir zaferin, Çanakkale deniz zaferinin de yıl dönümüdür. Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen, milletimizin kahraman evlatlarının emsalsiz fedakarlıklarıyla kazanılan bu zafer, Milli Mücadelemize ilham verirken Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur. Çanakkale Zaferi, biricik evlatlarını şefkat ve muhabbetle bağrına basıp cepheye uğurlayan cefakar anaların ve o analarının elini öperek ‘Hakkını helal et şefkatli ana, canım feda olsun kutsal vatana’ sözleriyle karşılık veren yiğit ve kahraman Mehmetçik’in Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile yazdığı destandır" ifadelerini kullandı.

İmam hatipler tarafından okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından dua yapıldı. Protokol üyeleri ve şehit aileleri, şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı. Şehitlikteki törene Bafra Belediye Başkan Vekili Erkan Mustafa Tokur, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, daire amirleri ve şehit yakınları katıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü kapsamında Mustafa Kemal Ortaokulu tarafından da Belediye Kültür Merkezi’nde bir program düzenlendi.