Samsun’un Bafra ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kızılırmak Sedde Yolu üzerindeki çocuk oyun parkının yanında bulunan otluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile alevlerin yakındaki ağaçlık alana sıçraması engellendi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.