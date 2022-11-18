Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ortak Akıl Buluşmaları kapsamında ilçedeki avukatlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ortak Akıl Buluşmaları kapsamında ilçedeki avukatlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Bafra Öğretmenevi’nde Başkan Hamit Kılıç’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ortak Akıl Toplantısı’na, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, Samsun Barosu Bafra Temsilcisi Av. Serkan Dönüm Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Tokgöz ve Şaban Hüryaşar’ın yanında belediye ilgili birim müdürleri ve avukatlar katıldı.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, toplantıda avukatlara ilçede gerçekleştirilen çalışmaların yanında kısa, orta ve uzun vadedeki projeleri anlatarak istek ve önerileri dinledi.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Ortak Akıl Buluşmaları kapsamında savunma ve hak arayışımızın yapı taşlarından biri olan değerli avukatlarımızla bir araya gelerek, gündeme ve hedeflerimize dair istişarelerde bulunduk. Kıymetli hukukçularımıza katılım ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Avukatlarla yapılan istişare toplantısı karşılıklı görüş alış verişi şeklinde devam etti.