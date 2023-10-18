Samsun Bafra Devlet Hastanesinde organ bağışı ve organ nakli farkındalık toplantısı yapıldı. Başhekim Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, bağışların önemine dikkat çekti.

Devlet Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr.Alaiddin Domaç, organ yetmezliğinin tek çözümünün organ nakli olduğunu söyledi. Domaç, “Böylesine güzel bir konuda etkinlik düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Organ bağışıyla beraber birçok kişinin umudunun filizleneceğine ve hayatına güzellik katacağına inanıyorum” dedi.

Organ ve Doku Nakli Samsun Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak ise yaptığı sunumda organ bağışı nedir ve organ bağışı nakil süreç aşamaları hakkında bilgilendirmeler yaptı. Kazak, dünya ve Türkiye’deki organ bağışı örneklerine değinerek açıklamalarda bulundu.

Toplantı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Ülger de organ bağışı için gerekli tıbbi kriterleriyle ilgili sunumu ile son buldu.

Toplantıya hastane personeli katıldı.