Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince öğrencilere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğrencilere yönelik trafik güvenliği bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Etkinlikte, kış şartlarında yapılması gerekenler, okula giriş çıkışlarda trafik güvenliğinin sürdürülmesi ve temel trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Eğitimde, yaya geçişlerinin doğru kullanımı, trafik işaretlerinin ve levhalarının önemi, okul servislerinden inme binme sırasında dikkat edilmesi gereken kurallar görsel materyallerle aktarıldı. Özellikle kış aylarında yolların kayganlaşabileceği ve araçların durma mesafesinin uzayabileceğinden dikkatli olunması gerektiği de anlatıldı.