Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen modifiye araç etkinliğinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen modifiye tutkunları Kızılırmak Seddesi’nde buluştu. Etkinlikte 500 araç sergilenirken, organizasyona yaklaşık bin kişi katıldı.

Bafra Modifiyeli Araçlar ve Otomobilciler Derneği tarafından düzenlenen "Auto Fest 2" kapsamında, modifiyeseverler gün boyunca araçlarını sergileyerek gövde gösterisi yaptı. Etkinlik alanında jant, lastik, ses sistemleri ve araç tasarımlarıyla öne çıkan araçlar büyük ilgi gördü.

Etkinlik komitesi yaptığı açıklamada, "Burada amacımız bir araya gelip tanışmak ve keyifli vakit geçirmek. Araçlara kendi kimliklerimizi, kişiliklerimizi, heyecanlarımızı ve hayallerimizi katıyoruz. Katılımın yüksek olması bizleri mutlu etti. Gençler olarak bu ilgiyi daha da büyütmek ve halkı rahatsız etmeyecek şekilde, uygun alanlarda daha büyük etkinlikler düzenlemek istiyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Bafra protokolü de etkinlik alanını ziyaret ederek araçları inceledi, gençlerle sohbet etti. Auto Fest 2, gün sonunda toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.