Samsun’un Bafra ilçesinde bir evde yapılan aramada 92 gram kubar esrar ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun’un Bafra ilçesinde bir evde yapılan aramada 92 gram kubar esrar ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince bir evde yapılan aramada 92 gram kubar esrar ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan T.B. isimli şahıs hakkında ’uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.