Bafra Belediyesi, “Daha çok ağaç daha çok yeşil” sloganıyla ağaçlandırma ve çevre peyzaj çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ekiplerin Kızılırmak Sedde Parkı ve Yakıntaş Mezarlığı’nda yürüttüğü çalışmalara katılarak ağaç dikti. Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, şuana kadar 300 tanesinin dikimin tamamlandığı Yakıntaş Mezarlığı’nda toplamda 1000 adet servi, çam ve akçaağaç, Kızılırmak Sedde Parkı’nda 260 adet sığla, çınar, süs eriği, kurtbağrı ve akçaağaç, Kapıkayafest Kamp Alanı’na 130 adet çınar ve akçaağaç, kaldırım çalışmaları tamamlanan Ali Kale Turistik Tesisleri güzergâhındaki Kale Sokak’ta da 100 adet oya ağacının toprakla buluşması sağlanacak. Ekipler ayrıca ilçenin çeşitli noktalarında mevsimsel çevre peyzaj çalışmalarını da devam ediyor.

Bafra’da ağaçlandırma çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Yeşil Baframızın daha çok ağaca ve yeşile sahip olması yönünde park ve bahçe müdürlüğü ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Toprakla buluşturduğumuz her kökün ilçemize farklı güzellikler kazandıracağını biliyor ve bu doğrultuda hareket ediyoruz. Her alandaki çalışmalarımızda olduğu gibi ağaçlandırma ve yeşil alan faaliyetlerimizi de vatandaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Dikilen her ağacın korunması ve zarar verilmemesi noktasında da yine birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Onlar Bafra’mızın güzellikleri olduğu kadar aynı zamanda emanetleri” dedi.

Öte yandan özellikle Kızılırmak Sedde Parkı’nda dikimi tamamlanan ağaçlara ve koruyucu ekipmanlarına verilen zarar üzüntü ile karşılandığı belirtildi. İlçe genelinde devam eden çalışmalarda çeşitli türlerde ağaç dikimleri gerçekleşirken Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları ve Kültür Festivali’nde bulunan kamp alanına da çınar ve akçaağaç dikilecek.