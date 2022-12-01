Türkiye genelinde bugün itibarıyla ticari faaliyet sürdüren araçlarda kış lastiği zorunluluğu başladı. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Samsun-Sinop karayolunda, yük ve yolcu taşıyan araçların lastiklerinin uygunluğunu kontrol ederken, kumpas ile derinliklerini de ölçtü.

Bin 500 kedi-köpek burada barınıyor

Bin 500 kedi-köpek burada barınıyor

Samsun’un Bafra ilçesinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla polis ekiplerince denetim yapıldı.

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