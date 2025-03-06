Samsun’un Bafra ilçesinde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı (KKYDP) 16. Etap Tanıtım Toplantısı yapıldı.

Bafra Ziraat Odası toplantı salonunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisleri tarafından KKYDP hakkında bilgi verildi. Toplantıda, bakanlıkça yayımlanan KKYDP yüzde 50 hibe olarak destek verilen ekonomik yatırım projeleri, altyapı yatırımları projeleri ve sulama sistemleri projeleri hakkında detaylı bilgi aktarıldı.

Yapılan konuşmalarda, "Bakanlığımızca yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında yüzde 50 hibe olarak destek verilen ekonomik yatırım projeleri, altyapı yatırımları projeleri ve sulama sistemleri projeleri bilgilendirme toplantıları ilimizin tüm ilçelerinde yapılmaya başlandı. Programa son müracaat tarihi 09 Nisan 2025. Tebliğde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda 100 bin TL’den başlayıp, 20 milyon TL’ye kadar varan tarıma yönelik ahır ve ağıl yapımları, seralar, sanayi tesisleri, su ürünleri tesisleri, enerji üretim tesisleri, depolama tesisleri ile tarımsal üretime yönelik pek çok tesis ve makine ekipman alımına yönelik hibe destekleri ile sulama sistemlerine yönelik projelere destek verilecek. Resmi başvuru işlemleri 9 Nisan 2025 tarihine kadar yapılmalı" denildi.

Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.