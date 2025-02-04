Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra istikametine seyir halinde olan Ünal Ataseven (67) idaresindeki 55 JE 999 plakalı otomobil ile aynı yönde giden S.A.’nın (29) kullandığı 19 ADD 940 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Aynı istikamete seyir halindeki Selim Yılmaz idaresindeki 55 JE 872 otomobil de yıkılan direğin üzerinden geçti. Kazada aydınlatma direğine çarpan otomobil sürücüsü Ünal Ataseven, araçta yolcu olarak bulunan Semra Ataseven (72) ve minibüste yolcu olarak bulunan Çağrı Yılmaz (21) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yola yıkılan aydınlatma direğinin üzerinden geçen sürücü Selim Yılmaz, "Direk anayola doğru yıkıldı, biz de 3 saniye arasıyla üzerinden geçtik. 2 tane lastiğim patladı, jantlarım hasar gördü" dedi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.