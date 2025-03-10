Samsun’un Bafra ilçesinde "kahverengi kokarca kışlık mücadelesi" ilaçlama çalışmaları başlatıldı.

İlçe Tarım ve Orman müdürlüğü bahçesinde "kahverengi kokarca kışlık mücadelesi" ilaçlama çalışmaları kapsamında verilen start öncesi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, "Bugün kahverengi kokarca ile ilgili kışlık mücadelesi için havaların 13-14 santigrat sınmasıyla beraber kahverengi kokarcaların dışarı çıkmasını takip edecek şekilde ilaçlama ekiplerimizle birlikte startını veriyoruz. 110 mahallemizde 3 ekiple Mart ayının sonuna kadar ilaçlamayı tamamlamış bulunacağız" dedi.

Verilen startın ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bafra Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Mart ayı sonuna kadar 110 kırsal mahallede ilaçlama çalışmalarını yürütecek.