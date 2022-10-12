Samsun Bafra Belediyesi tarafından kadınlara özel düzenlenecek “Sağlıklı Yaşam Etkinliği” için ön kayıtlar başladı.

Samsun Bafra Belediyesi tarafından kadınlara özel düzenlenecek “Sağlıklı Yaşam Etkinliği” için ön kayıtlar başladı.

Bafra Belediyesi’nin Sağlıklı Yaşam Etkinliği ile bayanlar profesyonel eğitmenler eşliğinde step, aerobik ve plates derslerinden ücretsiz olarak istifade edebilecekler. Etkinlikten yararlanmak isteyenlerin Eski Kapalı Spor Salonu’nda bulunan Bafra Belediyesi Spor Müdürlüğü İrtibat Bürosu’na başvurmaları gerekiyor.

Toplumun her kesiminden gelen talepleri büyük bir hassasiyetle değerlendirdiklerini ifade eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Daha önce hayata geçirdiğimiz ve dikkat çekici boyutta ilgi gören Sağlıklı Yaşam Etkinliğimizi bu yıl da ücretsiz olarak Bafralı kadınlarımızın hizmetine sunuyoruz. Spor Müdürlüğümüz bu konudaki tüm hazırlıklarını tamamladı. Sağlıklı Yaşam Etkinliğimizin hanım kardeşlerimize sağlıklı yaşam konusunda önemli bir alternatif oluşturacağına inanıyorum” dedi.