Samsun’un Bafra ilçesinde kırmızı ışık denetiminde 13 bin 156 lira para cezası uygulandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde kırmızı ışık denetiminde 13 bin 156 lira para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Samsun-Sinop karayolunda Pakun Işıklı Kavşak’ta 13.00 ila 15.00 saatleri arasında denetim yapıldı. İhbarlı denetim sonuçlarında kırmızı ışık ihlali yapan 12 araç ve trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymayan 4 araca toplamda 13 bin 156 lira para cezası uygulandı. Uygulamada 77 araç sürücüsü de kontrol edildi.

İlçe merkezinde ışıklı kavşaklarda denetimlerin devam edeceği öğrenildi.