Samsun’un Bafra ilçesinde görme engelli bireylere yönelik “Bilgisayar Destekli Muhasebe Yardımcısı Eğitimi Kursu” açılacak.

Samsun’un Bafra ilçesinde görme engelli bireylere yönelik “Bilgisayar Destekli Muhasebe Yardımcısı Eğitimi Kursu” açılacak.

Bafra Görme Engelliler Derneği görme engelli bireylere yönelik İş Kurumu destekli açılacak Bilgisayar Destekli Muhasebe Yardımcısı Eğitimi Kursu’nda haftanın altı günü eğitimin verilecek. Kurs 08.30 ila 12.45 saatleri arası Bafra Görme Engelliler Derneği’nde yapılacak. Toplam 720 saatlik olarak açılacak olan kurstan sadece görme engelli bireyler yararlanacak. Kursa katılacak görme engelliler günlük 85 lira alacak.

Kursla ilgili bilgi veren Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Ömer Ergül, “Hayata geçirdiğimiz en önemli projelerden biri olan Bilgisayar Destekli Muhasebe Yardımcısı Eğitim Kursumuzu yeterli sayıya ulaştığımızda hemen başlatacağız. Projemiz İş Kurumu Genel Merkezi tarafından onaylandı. Şuanda ilçemizdeki İş Kurumu personelleri kursumuza başvuru yapanları değerlendiriyorlar. Meslek öğrenim kabiliyetlerini ve kurs için istenen şartları taşıyıp taşımadıklarını inceliyorlar. Bu araştırmaların ardından hemen başlayacak. Kursa katılmak isteyen görme engelli arkadaşlarımız acilen başvurularını yapmaları gerekmektedir. Kursa katılacak kişilerin kesinlikle emekli olmaması, herhangi bir kamu veya özel sektörde çalışmamaları gerekiyor. Ayrıca bilgisayar yazılarını okuyabilecek kadar az gören bireylerin olması da istenen şartlar arasında yer alıyor. Hiç göremeyen arkadaşları İş Kurumu mülakatta eliyor. Engelli maaşı alan arkadaşların maaşlarında asla kesinti olmayacak. Bu kurstan eğitim alan kursiyerler meslek öğrenmelerinin yanı sıra kurs süresince günlük 85 TL alacaklardır. Yaklaşık altı ay sürecek olan kurstan alacakları bu para sayesinde gelir durumu düşük olan arkadaşların, bütçelerine iyi bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Kursa katılmak isteyen görme engelli arkadaşlar, dernek yetkililerimizle iletişime geçerek veya Bafra İş Kurumu merkezimize giderek başvurularını yapabilirler” dedi.