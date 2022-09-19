Samsun’un Bafra ilçesinde Gaziler Günü törenle kutlandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde Gaziler Günü törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapılan törende Gaziler Derneği, Belediye Başkanlığı ve Bafra Kaymakamlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Şube Başkanı Rahmi Şahin yaptığı konuşmada, "19 Eylül Gaziler Günü bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı ve anıldığı gündür" dedi.

Törene, Kaymakam Cevdet Ertürkmen, AK Parti Samsun Milletvekili Av. Orhan Kırcalı, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Hikmet Dursunoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Zafer Yüksel, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve gaziler katıldı.