Samsun’un Bafra ilçesinde Cumhuriyet’in 101. yılı kutlamaları çerçevesinde "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Bafra ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 101. yılı kutlamaları başladı. Kaymakamlığın organizasyonunda Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan ilçe protokolü ve vatandaşlar, Hasan Çakın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bando Takımı eşliğinde yürüyüşe başladı. Büyük ilgi gören Cumhuriyet Yürüyüşü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda son buldu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda ise saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kaymakam Dr. Mustafa Altınpınar, Garnizon Komutanı Piyade Albay Evren Esin ile Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Çelenk sunumunun ardından tören sona erdi.