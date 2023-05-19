Samsun’un Bafra ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapılan kutlama etkinliğinde Bafra Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Şenoçak Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Ardından spor turnuvalarında dereceye giren öğrencilere madalyaları takdim edildi. Program gençler tarafından sergilenen halk oyunları ve spor gösterileri ile devam etti. Okullar ve sporcuların geçit töreni ile kutlama etkinlikleri son buldu.