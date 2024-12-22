Samsun’un Bafra ilçesinde, 11 mahalle üreticisine 9 bin 00 adet defne fidanı dağıtımı yapıldı. Bafra Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, Bafra’da defne sanayisini geliştirmek için çalıştıklarını, defne ile 1 dönümlük araziden yıllık 20 bin TL gelir elde edildiğini söyledi.

Bafra Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, Çayağzı Orman İşletme Şefliği bahçesinde 11 mahalle üreticisine toplamda 9 bin 500 adet defne fidanı dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtılan defne fidanları ile birlikte son 3 yılda toplam 41 bin adet defne fidanı dağıtımı gerçekleştirildiği, mahalledeki üreticilerin defneye büyük bir ilgisinin odluğu belirtildi.

Bafra Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, programda yaptığı açıklamada, “Bugün dağıttıklarımız ile birlikte son 3 yılda 41 bin 000 adet defne fidanı dağıtımı yapmış bulunuyoruz. Defne yaprakları daha çok kozmetik, ilaç, çay, hatta yemeklerde kullanım oranı çok yüksek. Bunun kozmetiğini, şampuanını, sabununu yapıyorlar. Defne yaprağı, geleneksel tıpta ve mutfakta uzun yıllardır önemli bir yere sahip olan bir bitkidir. Hem tıbbi açıdan hem de yemeklerde kullanımıyla bilinen defne yaprağı, sağlık için birçok faydası bulunmaktadır. Defne yaprağının içerisindeki kimyasal bileşenler, yetiştiği çevre ve yetişme şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, yaprağın aroması ve besin değeri de çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir” dedi.

“Yıllık getirisi 1 dönümlük araziden 20 bin TL”

Defne yaprağının bir çok alanda kullanıldığını ve bölgede defne sanayisinin kurulması için büyük bir hammaddeye ihtiyaç olduğunu kaydeden Bayraktar, “Bu hammadde ile birlikte inşallah Bafra’da defne sanayi gelişmiş olacak, fabrikaları gelmiş olacak. Köylülerimizden isteğimiz almış oldukları defne fidanlarını özellikle sulanamayan atıl arazilere dikmeleri gerekir. Biz de öyle istiyoruz. Verimli arazileri değil de sulanamayan, değerlendiremedikleri arazilere diksinler. Yıllık geliri 1 dönümlük araziden 20 bin TL kazanılmaktadır. İnşallah bu defne konusunu daha da yaygınlaştıracağız. Köylülerimizin bu imkanlardan yararlanmasını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.