Samsun’un Bafra ilçesinde 600 yıllık gelenek olan "Sele Sepet Top Kandil Şenliği" farklı etkinliklerle kutlandı.

Ramazan ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece düzenlenen ve ilçenin 6 asırlık kültürel miraslarından biri olan şenlik, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Belediye Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen etkinliğe yaklaşık 5 bine yakın kişi katıldı. Saat 19.45’te Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesine aileleri ile gelen çocuklara kandil dağıtıldı. Mehter takımı eşliğinde kandillerini yakan çocuklar ve aileleri düzenlenen Fener Alayı eşliğinde Gençlik Caddesi’nden, Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Belediye Kültür Merkezi bahçesinde devam eden şenlik boyunca çocuklar ve vatandaşlar, mehteran konseri, Ramazan manisi, Sırık Adam, Hacivat-Karagöz gösterisi gibi renkli gösterilerle gönüllerince eğlendi. Kurulan stantlarda, pamuk şeker, Osmanlı şerbeti, patlamış mısır ve şeker ikramının da yapıldığı gecede çocuklar yüzlerini boyatarak geceye renk kattı.