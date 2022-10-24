Bafra Belediyesi, geleneksel hale getirdiği ‘Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu’nun dördüncüsüne hazırlanıyor.

Bafra Belediyesi, geleneksel hale getirdiği ‘Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu’nun dördüncüsüne hazırlanıyor.

Bisiklet turu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek. Bafra Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda yapılacak bisiklet turunda bu yıl kayıt yaptıranlara tur sonunda yapılacak çekilişle 4 adet bisiklet,10 adet kask ve 10 adet bisiklet eldiveni hediye edilecek. Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ın da katılacağı etkinlikte çok sayıda bisikletli sağlık için pedal çevirecek.

“Bisikletini Al Gel, Sağlık için Pedalla” sloganıyla düzenlenecek Bafra Belediyesi Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu, 29 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’te 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan başlayacak ve Kızılırmak Sedde Parkı’nda sona erecek.

Tüm bisiklet tutkunlarını etkinliğe davet eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Baframızda Cumhuriyet Bayramımızın 99. yılı etkinlikleri kapsamında bu yılda yine hep birlikte pedal çevireceğiz. Bisiklet turumuza her yaştan bisiklet tutkunlarını bekliyoruz. Cumhuriyetimizin 99. yaşını kutlayacağımız bu coşkulu ve anlamı günde Bafralı hemşehrilerimi sağlık için pedal çevirmeye davet ediyorum” dedi.

Bafra Belediyesi 4.Cumhuriyet Bayramı Bisiklet Turu’na geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilgilinin yüksek olması bekleniyor.