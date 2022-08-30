Samsun’un Bafra ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda törenle kutlandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda törenle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü nedeniyle, Bafra’da gerçekleşen törenlerde ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç tarafından yapılan çelenk sunumunun ardından tören saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı ile başladı. Anıt şeref defterini imzalayan Kaymakam Ertürkmen yaptığı konuşmada, "30 Ağustos, kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin şanslı tarihin de açılan altın bir sayfadır. Vatan için tüm milletimiz destan yazmıştır. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yıl dönümünü kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu zaferin mimarları olan silah arkadaşlarını, yüce milletimizin isimsiz kahramanlarını, vatan ve millet uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Meydandaki programın ardından Alpaslan Türkeş Parkı Belediye Sosyal Tesisleri’nde tebrikat töreni yapıldı. Törenine AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Zafer Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, askeri erkan, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı.