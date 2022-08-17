Samsun Bafra Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen "Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği" çekişmeli müsabakalara sahne oluyor.

Samsun Bafra Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen "Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği" çekişmeli müsabakalara sahne oluyor.

Spor Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen turnuvada 8 takım mücadele ediyor. Eski kapalı spor salonunun yanında bulunan suni çim sahada oynanan maçlara 2011-2012- 2013 doğumlu sporcular yeteneklerini gösteriyorlar. 20’şer dakikalık iki devreden oluşan maçlarda takımlar sınırsız oyuncu değiştirme hakkına sahip olacaklar. Turnuvada maçlar Bafralı resmi hakemler tarafından yönetiliyor.

Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği’ne Mevlanaspor, Dededağıspor,1930 Bafraspor, Bafra Gençlik Merkezi, Genç Bafraspor, Bafra 23 Nisan Futbol Kulübü, Bafra 1453 Fetih Spor Kulübü, Bafra İdmanyurdu takımları katılıyor. Turnuvanın final maçı 29 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.

Genç Yıldızlar 30 Ağustos Zafer Bayramı Futbol Şenliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Hepimiz sporun iyileştirici, birleştirici gücüne inanıyoruz. Spor; sadece sağlık değil, aynı zamanda doğru bir eğitim biçimidir. Sporun tüm insanları sevinç ve heyecan etrafında buluşturan ortak bir olgu olduğu gerçeğinden hareketle ikincisini düzenlediğimiz futbol şenliğimizde dostluk ve kardeşlik çerçevesinde mücadele edecek olan takımlarımıza ve sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum” dedi.