Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde uyuşturucu sattığı tespit edilen U.Ö ve S.S.’yi yakaladı. Yakalanan şahıslarda satışa hazır 8 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. 2 torbacı, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’tan gözaltında alındı.

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