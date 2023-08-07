Samsun’un Bafra ilçesi Hıdırellez Mahallesi’nde Cumhuriyet’in ve mübadelenin 100. yılı anısına “1. Etli Kazan Pilavı Etkinliği” ile Ömer Faruk Bostan konseri düzenlendi.

Hıdırellez Mahallesi Muhtarlığı, civar köyleri muhtarları ve Bafra Balkan Türkleri Derneği tarafından organize edilen etkinlikte konuklar doğayla iç içe bir gün yaşadı. Yoğun katılımın olduğu etkinliğin açılış konuşmasını yapan Hıdırellez Mahallesi Muhtarı Erdoğan Bölük, gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek tüm protokol üyelerine ve katılımcılara teşekkür etti. Etkinliğin bu yıl ilkini gerçekleştirdiklerini aktaran Bölük, gelecek yıl daha kapsamlı bir etkinlik yapmayı ve bunu kalıcı hale getirmeyi planladıklarını aktardı.

Erdoğan Bölük’ün ardından ev sahibi olarak konuşan Bafra Balkan Türkleri Derneği Başkanı Süleyman Özata, büyük bir emek harcanarak yapılan etkinliği geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Cumhuriyet’in ve mübadelenin 100. yılı dolayısıyla bu etkinliği düzenlediklerini anlatan Özata, protokol üyelerine ve katılımcılara teşekkür etti.

Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Başkanı Salih Meriç de programda bir konuşma yaptı. Halk oyunları ile açılışı yapılan etkinliğin ardından etli kazan pilavı konuklara ikram edildi. İkramdan sonra Türk halk müziğinin sevilen sesi Ömer Faruk Bostan sahneye çıktı.

Etkinliğe, Yakakent Kaymakamı ve Bafra Kaymakam Vekili Abdüssamet Kılıç, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdal Sefa Kocabaş ve yönetimi, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, daire amirleri, civar mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.