Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, depremzedelere battaniye, gıda, giyecek ve ısıtıcı yardımında bulundu.

Samsun Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, depremzedelere battaniye, gıda, giyecek ve ısıtıcı yardımında bulundu.

İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı önderliğinde başlatılan kampanyaya polis memurlarından büyük destek geldi. Kampanyaya destek veren polis memurlarını ziyaret eden Kaymakam Cevdet Ertürkmen, emniyet girişinde İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapılı tarafından karşılandı. Depremde etkilenen vatandaşlara destek için İlçe Emniyet Müdürlüğünde gönüllü olarak başlatılan kampanyada toplanan battaniye, gıda, giyecek ve ısıtıcılar İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşama ve Dayanışma Vakfı’na teslim edildi. Desteklerinden dolayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek polis memurlarına teşekkür eden Kaymakam Cevdet Ertürkmen, "Can güvenliğimiz için çalışan emniyet mensubu teşkilatımız, özellikle kadın polis memurlarımız öncülüğünde Bafra Emniyet Müdürlüğü olarak bir yardım çalışması yaptılar. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Polisimiz bizim her zaman bizim yanımızdaydı. Huzurumuz için 24 saat görev başındaydı. Bugün gözlerimiz doluyor, bu yardımları topladıkları için. Hepsi kocaman yürek dolusu sevgiyi hak ediyorlar. Gerçekten onların kaymakamı olduğum için büyük gurur duyuyorum. Hepsine sonsuz teşekkür ediyorum. Orada görev yapmaya gidecek olan personelimiz var. Onlara da o zor görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.