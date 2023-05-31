Türkiye’nin en uzun akarsuyu olan Kızılırmak Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü yerde taşıdığı alüvyonlarla oluşan Bafra Ovası’nda bu yıl çeltik ekim alanının 150 bin dekar olması bekleniyor.

Balıklar Mahallesi’nde “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” çerçevesinde Muhtar Turan Türk’ün arazisinde “Çeltik Tohum Dağıtım ve Çeltik Ekim Töreni” yapıldı. Balıklar Mahallesi’nde Bafra Kaymakamlığı ve Bafra Ziraat Odası tarafından organize edilen törende protokol üyeleri çeltik alanında ekim yaptı. Daha sonra çeltik alanlarına dronla çeltik tohumu atıldı.

Tören öncesinde konuşan Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, “350 bin dekar üzerine kurulmuş bir ovaya sahibiz. Bunun yaklaşık 2002 yılında 127 bin dekarına çeltik ekimi yapıldı. 2023 yılında şu ana kadar 110 bin dekar kayıtlı üyemiz var. Biz bu rakamı 140 bin dekara yükseleceğini umut ediyoruz. Bu gecikmenin de sebebi hava şartların soğuk ve yağmurlu gitmesinden dolayı çeltik üreticilerimiz mağdur oldu. Hava şartları iyi olursa geçen seneden 10-15 bin dekar daha yükseleceğini umut ediyoruz” dedi.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise, “Tarım bir ülkenin gıda tedarikini yaptığı nokta, onun güvenlik çizgisi, onun savunma hattının başladığı yer haline geldi. Bugün Rusya-Ukrayna savaşında eğer Türkiye araya girmeseydi, tahıl koridoru ile bir konu gündeme gelmeseydi bugün dünyada ciddi bir tahıl krizi, gıda krizi ile karşı karşıyaydık. Artık günümüzde Bafra gibi tarımsal faaliyetin yoğun olduğu ülkemizde gıda ihtiyacının karşılandığı alanlar bir ülkenin savunma hattının ön cephesi haline geldi. Belki mübalağa ediyorum ama artık gelecekte, önümüzdeki dönem içerisinde mübalağa etmediğim, gerçek olduğu daha iyi anlaşılacak. Gıda arz güvenliğini sağlama noktasında ve ürün başına aldığımız ürün noktasında üretim araçlarının değişmesi, dronla ilaçlama noktasında, ekim noktasında çağı yakalamak, maliyetlerimizi minimize etmek, kârımızı yükseltmek, üreticimizin, çiftçimizin elde ettiği geliri fevkalade onu memnun edecek tarzda bir hale getirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise, “Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl bir 10-15 gün ileri gitti. Çünkü yağışlarımız vardı. 2022 yılında toplam Samsun ilimize baktığımızda 188 bin dekar alanda 142 bin ton rekoltemiz oluştu. Bu yıl 205 bin dekarla 215 bin dekar arasında tahmin ediyoruz. Çünkü Ergene bölgesinde ve ekim alanlarında bir azalma oldu. Su sıkıntısından dolayı dünyada da oldu. Bugün ekip, 120 gün sonra tekrar hasadını yapacağız. Hava şartları şimdilik normal gidiyor. Toplam Samsun’daki çeltik üretiminde geçtiğimiz yıl 125 bin dekar alanı Bafra ilçemizde olmuştu. Bu yıl 140 ila 145 bin dekar arasında Bafra ilçesinde bekliyorum, zaten ekilen tüm alanın 170-180’i Bafra ilçemizde var” şeklinde konuştu.

Törene Vali Yardımcısı Mahmut Halal, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, İlçe Emniyet Müdürü Öner Bahçekapı, İlçe Jandarma komutanı Üsteğmen Fatih Özer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, daire amirleri ve çiftçiler katıldı.