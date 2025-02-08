Samsun’un Bafra ilçesinde, "Beyaz Baston Haftası" dolayısıyla Bafra Musiki Cemiyeti Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilen konser, beğeniyle izlendi.
Bafra Görme Engelliler Derneği ile Bafra Musiki Cemiyeti tarafından "Beyaz Baston Haftası" dolayısıyla Türk Sanat Müziği Konseri düzenlendi. Şef Faruk Tokgözol yönetimindeki Bafra Musiki Cemiyeti Türk Sanat Müziği Korosu, Bafra Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahneye çıktı. Sunuculuğunu Nur Ekmekci Aslan’ın yaptığı konser büyük ilgi gördü. Koro gecede sevilen şarkıları seslendirdi. Koristler performanslarıyla beğeni topladı.
Gecede Beyaz Baston Haftası nedeniyle görme engelli derneği üyelerine beyaz baston hediye edildi.